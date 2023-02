Viele Betroffene sind tatsächlich in ihrer Kindheit entsprechend geprägt worden. Meistens, weil die Eltern dachten, ihre Kinder so optimal zu fördern. Es gibt da so typische Sätze, wie «Gib immer dein Bestes» oder «Du musst dich anstrengen im Leben». Dadurch entsteht der Irrglaube, dass sie eigentlich nie gut genug sind. Nach und nach wird so der eigene Selbstwert ganz ungünstig an ein Ziel geknüpft, das einfach nicht erreichbar ist. Ausserdem wird die Annahme kultiviert, dass Liebe und Anerkennung der Eltern nur durch entsprechende Leistung zu gewinnen ist.