1. Vielfalt

Es wird geschätzt, dass rund 100 Billionen Bakterien im Darm leben. Eine unglaubliche Zahl! Kein Wunder also, dass die unterschiedlichen Bakterien auch unterschiedliche Ansprüche an das Nahrungsangebot haben. Versucht deshalb, so abwechslungsreich wie möglich zu kochen und zu essen.