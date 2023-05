In der Regel nachhaltig

Was unterscheidet herkömmliche Tampons von Bio-Tampons?

Tampons ohne Bio-Zertifikat verwenden Baumwolle, die nicht aus ökologischem Anbau stammt. Was das bedeutet? Die Baumwolle wurde beim Anbau mit Pestiziden behandelt. Giftige Pestizid-Rückstände können es bis in den fertigen Tampon schaffen. Ausserdem wird in herkömmlichen Tampons synthetische, chlorgebleichte Viskose verarbeitet. Diese kann krebserregendes Dioxin oder Formaldehyde enthalten. Bei Bio-Tampons steckt zu 100 % Baumwolle aus ökologischem Anbau drin. Auf Chemikalien oder synthetische Faserstoffe wird dabei verzichtet.