Warum knacken Gelenke?

So viel vorweg: Beim Knacken werden weder Gelenke ausgerenkt noch reiben Knochen aneinander. Die Ursache für das Geräusch liegt in der Gelenkflüssigkeit. Sie befindet sich in Kapseln um unsere Knorpel und sorgt dafür, dass die Gelenke gut aneinander vorbeigleiten. Durch das Ziehen oder Strecken dehnen sich die Kapseln aus und in der Flüssigkeit bilden sich Gas-Blasen. Wenn sie zerplatzen, entsteht der Knacks.



Knacken per se ist also nicht schädlich. So weit, so gut. Einige Ärzte und Spezialistinnen warnen aber davor, dass zu häufiges Knacken die Gelenke ausleiern und die Bänder überdehnen könne. Klingt logisch, wissenschaftliche Belege gibt es aber keine. Wenn nach einem Knacks – vor allem bei einem unfreiwilligen durch einen Sturz oder einen falschen Tritt – Schmerzen oder Schwellungen auftreten, sollte man aber auf jeden Fall zum Arzt oder zur Ärztin.