Aktivitäten im Freien sollte man nach der Stärke des Pollenflugs ausrichten: In ländlichen Regionen ist er morgens stärker, in der Stadt am Abend. Auch das Lüften sollte man nach dieser Faustregel timen: am besten nur stossweise, in der Stadt zwischen sechs und acht Uhr morgens, auf dem Land zwischen 19 und 24 Uhr.