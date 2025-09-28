Was, wenn die Hypochondrie so gross ist, dass sich Betroffene gar nicht mehr trauen, zum Beispiel ins Ausland in die Ferien zu reisen?

Bei stark ausgeprägter Hypochondrie kann die Angst vor einer plötzlichen schweren Erkrankung so dominieren, dass selbst Urlaubsreisen als unzumutbares Risiko empfunden werden. Betroffene vermeiden dann das Ausland, weil sie befürchten, dort im Notfall keine ausreichende medizinische Versorgung zu erhalten oder sich sprachlich nicht verständigen zu können. Solche Ängste führen oft zu Rückzug, sozialer Isolation und einem erheblichen Verlust an Lebensqualität. Dabei können auch Spannungen in Beziehungen auftreten, wenn z.B. nicht mehr gemeinsame Reisen gemacht werden können. In der Therapie geht es darum, diese Ängste schrittweise abzubauen – etwa durch gedankliche Konfrontation mit der befürchteten Situation, strukturierte Planung von Reisen oder auch erste kleine Ausflüge mit therapeutischer Begleitung. Das Ziel ist nicht, Risiken auszublenden, sondern einen realistischen Umgang damit zu entwickeln.