Kopfschmerzen von billigem Wein?

Also doch keine Preisfrage?

Alkohol, Histamine, Schwefel und Tannine sind also die häufigsten Ursachen für unser Leiden am nächsten Tag. Sie alle kommen aber sowohl in billigen, als auch teuren Tropfen vor. Stimmt der Mythos vom Billigwein also doch nicht?



Nicht so schnell. Ein Kriterium haben wir nämlich vergessen – und zwar die Qualität. Bei Wein gilt wie bei anderen Lebensmitteln auch: je hochwertiger die Verarbeitung, desto besser in der Regel das Produkt. Qualität selbst ist aber nicht immer eine Preisfrage. So haben Test nämlich mehrfach gezeigt: Auch günstige Weine können qualitativ sehr hochwertig sein.