Kaum etwas ist so frustrierend wie unruhiger Schlaf. Egal, ob es sich um eine gelegentliche unruhige Nacht oder um eine Schlafstörung handelt: Schlafprobleme sind in unserem schnelllebigen, modernen Lebensstil durchaus üblich. Was auch immer die Ursache sein mag - es gibt einige natürliche Schlafmittel, die den Weg zu einer erholsamen Nacht erleichtern können. Von beschwerten Decken über CBD-Öl bis hin zu Badesalzen mit ätherischen Ölen ist für jeden etwas dabei.
CBD-Öl
CBD-Öl ist ein beliebtes natürliches Schlafmittel. Viele Menschen verwenden CBD-Öl, um ihre nächtliche Ruhe zu verbessern. Studien zeigen, dass CBD indirekt zur Verbesserung des Schlafs beitragen kann. Im Gegensatz zu anderen Medikamenten geht das Öl die Ursachen für schlechten Schlaf wie Angst, Stress, Schmerzen und Depressionen an.
Badesalze
Es gibt nur wenige Dinge, die so entspannend sind, wie ein heisses Bad. Badesalze können die Entspannung steigern. Für eine wohltuende Abendroutine einfach ein Bad mit dem richtigen Salz einlassen und eine beruhigende Aromatherapiekerze anzünden. Die Produkte beeinflussen nicht nur die Stimmung, sondern pflegen auch die Haut.
Kissenspray
Bei regelmässigem Gebrauch eines Kissensprays kann eine Duftassoziation entwickelt werden, die die schlaffördernde Wirkung verstärkt. Je öfter das Spray zum Einschlafen verwendet wird, desto mehr assoziiert das Gehirn den Schlaf mit dem Duft. Perfekt, um einen optimalen Raum für Ruhe zu schaffen und so die allgemeine Schlafqualität zu verbessern.
Gewichtsdecke
Gewichtsdecken haben in den letzten Monaten stark an Popularität gewonnen. Eine schwere Decke gibt einem das Gefühl, umarmt zu werden und beruhigt einen beschäftigten Geist. Der sanfte Druck regt das vegetative Nervensystem an, was eine entspannende Wirkung auf den Körper hat.
Magnesium
Forschungsergebnisse zeigen, dass die zusätzliche Einnahme von Magnesium die Schlafqualität verbessern kann, insbesondere bei Menschen, die schlecht schlafen. Magnesium entspannt Muskeln sowie Nerven und reguliert die Ausschüttung der Stresshormone. Der Mineralstoff kann somit den Einschlafprozess unterstützen.