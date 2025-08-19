Kaum etwas ist so frustrierend wie unruhiger Schlaf. Egal, ob es sich um eine gelegentliche unruhige Nacht oder um eine Schlafstörung handelt: Schlafprobleme sind in unserem schnelllebigen, modernen Lebensstil durchaus üblich. Was auch immer die Ursache sein mag - es gibt einige natürliche Schlafmittel, die den Weg zu einer erholsamen Nacht erleichtern können. Von beschwerten Decken über CBD-Öl bis hin zu Badesalzen mit ätherischen Ölen ist für jeden etwas dabei.