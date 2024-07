Das Vorbild unseres Hausarztes, der im Krankheitsfall unabhängig von der Tageszeit zu uns nach Hause kam, hat mich bereits sehr früh beeindruckt und zugleich auch darin bestärkt, selber Arzt zu werden. Nach einer Untersuchung am Krankenbett sass er meistens noch einige Augenblicke mit uns in der Küche und strahlte für die Familie durch seine Anwesenheit und Empathie Zuversicht aus. Wie weit liegen diese Zeiten zurück!Vor einigen Jahren teilten mir Mitarbeitende eines Beratungsunternehmens, das im Auftrag der Spitalleitung die Abläufe in meiner Klinik kritisch überprüfte, mit, ich müsse «das System entfetten». Was damit gemeint war, erfuhr ich bei der Schlussbesprechung: Gespräche mit meinen Patientinnen und Patienten müssten auf das Minimum reduziert werden, da sie aus finanzieller Sicht einem Leerlauf entsprechen würden.