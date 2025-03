Wenn die Wiesen zu blühen und die frischen Knospen der Bäume zu spriessen beginnen, werden bei den meisten von euch wahrscheinlich Frühlingsgefühle geweckt. Bei Manchen haben die Zeichen der Natur aber einen fahlen Beigeschmack: Blütezeit heisst schliesslich auch Heuschnupfen-Zeit! Sobald man den Weg nach draussen wagt, wüten die Pollen in der Nase, im Hals und in den Augen. Bei den meisten Menschen entwickelt sich die Allergie gegen die Natur bereits im Kindesalter. Andere hingegen bleiben komplett davon verschont (die Glücklichen). Und dann gibt es noch jene, die sich bereits in Sicherheit gewägt haben und dann plötzlich, mitten in ihren 20ern oder 30ern von heute auf morgen Heuschnupfen bekommen. Und nein, das ist gar nicht so ungewöhnlich, wie ihr vielleicht denkt. Aber wodurch wird eine plötzliche Pollenallergie ausgelöst? Die Fachärztin für allgemeine Innere Medizin und Sportmedizin, Dr. med. Dr. phil. Anna Erat, hat uns die möglichen Gründe dafür erklärt.