Schwere Bettdecken als Einschlaf-Trick

Simuliertes Tastgefühl

Weshalb die Decken so gut nützen, ist allerdings noch nicht wissenschaftlich belegt. «Eine mögliche Erklärung für die beruhigende und schlaffördernde Wirkung ist der Druck, den die Decke auf verschiedene Stellen des Körpers ausübt und damit das Tastgefühl stimuliert, ähnlich wie bei Akupressur und Massage», sagte Psychiater Dr. Mats Alder von der Abteilung für klinische Neurowissenschaften am Karolinska Institutet in Stockholm.