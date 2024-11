Stress ist nicht immer nur das, was wir auf Anhieb damit assoziieren. Der Körper leidet nicht nur darunter, wenn sich im Job die Deadlines überschlagen, er reagiert ebenso auf innere Prozesse. Man kann also durchaus auch emotionalen Stress verspüren, wenn es um Trennungen, neue Lebenssituationen oder allgemeine Unsicherheiten geht. Generell gilt: Jeder geht anders mit einer Situation um. Was für die einen easy zu handeln ist, kann die anderen stark mitnehmen.