Sind Wattestäbchen wirklich schädlich für unsere Ohren?

Auf dem Weg zum Gehörverlust

Ja, das klingt alles so schon wahnsinnig unappetitlich. Aber glaubt uns, das lässt sich noch steigern: Irgendwann entsteht durch den gesammelten Schmalz ein Pfropf, der permanenten Druck auf das Trommelfell ausübt und uns das Hören schwer macht – im schlimmsten Fall so, dass es zum dauerhaften Hörverlust kommt. Im besten Fall kann ein Arzt den selbst produzierten Störenfried vorher professionell entfernen. Ausserdem fügen wir uns mit dem Stäbchen gern mal unabsichtlich Verletzungen in der empfindlichen Ohrmuschel zu, die Bakterien leichtes Spiel machen und zu schmerzhaften Entzündungen führen können. Und das alles für einen Vorgang, den die Natur in der Regel von selbst erledigt. Lässt man den Körper machen, befördert der Gehörgang mit Hilfe der winzigen Härchen in unseren Ohren und unseren Kaubewegungen allen Schmutz allein nach draussen. Er fällt dann einfach aus dem Ohr. Lediglich Menschen mit einer stark erhöhten Ohrenschmalz-Produktion sollten diesen in regelmässigen Abständen vom Ohrenarzt entfernen lassen.