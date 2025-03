Welche Vorteile haben elektrische Zahnbürsten im Vergleich zu manuellen?

Dr. Thome: Dank elektrischer Zahnbürsten lässt sich Zahnbelag sanft, aber gründlich entfernen. Während bei der Handzahnbürste das Putztempo eher beschaulich ist, drehen elektrische Geräte dank ihres Elektromotors im Bürstenkopf voll auf. So erreichen oszillierende Zahnbürsten mit Leichtigkeit 3000 Schwingungen in der Minute. Bei Schallzahnbürsten, der zweiten gängigen Produktkategorie, sind es sogar zehn Mal so viel, nämlich 30.000 Umdrehungen pro Minute. Diese Kraft bleibt natürlich nicht ohne Wirkung: Untersuchungen bestätigen, dass man mit einer Elektrobürste in gleicher Zeit mehr Plaque, Zahnbelag und Bakterien entfernen kann als mit einer Handzahnbürste. Dies kommt auch den Zahnzwischenräumen zugute. Viele Zahnärzte empfehlen sie deshalb auch Patienten mit freiliegenden Zahnhälsen oder Zahnfleischproblemen. Wichtig ist auch hier die richtige Anwendung: Um Zähne und Zahnschmelz zu schützen, sollte nicht allzu grosser Druck ausgeübt bzw. nicht zu stark geschrubbt werden.