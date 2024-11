Vanilleöl

Diese Geschmacksexplosion im Hirn, wenn wir Vanille riechen – da kommen wir doch direkt in Backstimmung. Automatisch fühlen wir uns wohl und geborgen – aber das hat nicht nur mit dem Gedanken an Vanilleguetzli zu tun. Tatsächlich wirkt Vanilleöl stresslindernd und befriedigt unsere innere Lust nach Süssigkeiten. So kann es übrigens Heisshungerattacken dämpfen, denn allein mit dem Einatmen des Aromas ist unser Hunger nach Milchschoggi gestillt.