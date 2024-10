Rund 70 Prozent der Frauen gehen mit Rasierklinge oder Warmwachs gegen wildwachsende Schamhaare vor. Und über die Hälfte von ihnen soll deshalb bereits gesundheitliche Probleme gehabt haben. Das gilt sogar in einer US-Studie als belegt, und auch europäische Ärzte sind kritisch. «Intimrasuren zerstören das Mikroklima im Bereich der Haarfollikel», sagt uns dazu Univ. Prof. Dr. med. univ. Doris Maria Gruber. Wer seine Bikinizone von Haaren befreien will, solle so schonend wie möglich vorgehen. Eigentlich sei aber von jeder Art der Enthaarung abzuraten.