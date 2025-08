Schweissgeruch unter den Achseln? Eww, den will keiner gerne haben. Doch wegen eines Deos womöglich die eigene Gesundheit gefährden? Das wollen wir noch weniger. Seit bekannt wurde, dass die Aluminiumsalze in unseren Sprühflaschen und Roll-Ons krebserregend sind, versuchen deshalb immer mehr darauf zu verzichten. Die Alternative: natürliche Deodorants. Nur riechen die oft nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern wirken dazu meist nicht mal: Auf einmal schwitzen wir mehr und stinken dabei auch noch. Oh nee, das ist ja nun nicht der Sinn der Sache. Da ist er schon, der konstante Struggle zwischen dem guten Gewissen und der Panik plötzlich zu müffeln.