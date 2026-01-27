So hygienisch sind Stofftaschentücher wirklich

Man sieht sie kaum noch in freier Wildbahn und ihr Ruf ist inzwischen ein schlechter. Eklig und unhygienisch seien die guten, alten Taschentücher aus Stoff, die man hauptsächlich noch von den Grosseltern kennt. Aber eine Frage: Wie oft schiebt ihr ein Papiertaschentuch, das ihr gerade benutzt habt, vorübergehend mal in eure Hosentasche? Für den nächsten Einsatz oder bis ein Mülleimer in Sichtweite kommt. Kommt öfter vor, oder? Wir müssen euch leider sagen: DAS ist genauso unhygienisch. In der Wärme der Hose fühlen sich Keime nämlich pudelwohl, vermehren sich und wandern über Hände und Gegenstände von Mensch zu Mensch. «Natürlich ist es unhygienisch, ein benutztes Taschentuch herumzutragen. Vor allem, weil es Dinge kontaminieren kann, die auch von anderen Personen benutzt werden können – Autoschlüssel, Handy, etc. … die Hände sind dauerhaft kontaminiert, wenn man ein gebrauchtes Taschentuch in der Hand hatte», erklärt Leo Grossrubatscher, Apotheker in der Zürcher Dr. Andres Apotheke Stadelhofen.