So kommen wir ohne Alkohol durch die Weihnachtszeit

Party? Ja, aber mit Plan

Selbst wenn man den Weihnachtsmarkt ausfallen lässt, um nicht in Versuchung zu kommen: Im Dezember reiht sich eine Feierlichkeit an die Nächste. Die Feier vom Büro, das Dinner der besten Freunde, das Festessen an Heiligabend und die rauschende Party an Silvester – drücken kann man sich nicht vor allem. Und das muss auch gar nicht sein! Wichtig ist allerdings Unterstützung: Im Optimalfall verzichtet ihr nicht alleine auf Alkohol. Ist ein Freund dabei, der es euch gleich tut, wird alles einfacher. Ausserdem solltet ihr euch auf keinen Fall zwingen, bis zum Schluss «durchzuhalten». Ihr geht, wann ihr möchtet, fühlt euch deswegen nicht schuldig und freut euch stattdessen auf den nächsten Morgen. Während allen anderen der Schädel brummt, fühlt ihr euch nämlich frisch wie ein Frühlingsmorgen.