So reguliert ihr euren Hormonhaushalt ganz natürlich

So kommt es zu einem Ungleichgewicht

Wenn der Hormonhaushalt ausser Gleichgewicht gerät, kann das verschiedene Gründe haben. Zum einen seien es externe Einflüsse, wie beispielsweise die Hormonspirale oder die Einnahme der Anti-Baby-Pille, so die Expertin. Auch Medikamente wie Cortison, Antibiotika, Cholesterinsenker, Blutdruckmedikamente oder Betablocker können zu einem Ungleichgewicht führen.

«Der Einsatz von Oestrogen in der Tiermast, Kunststoffe in der Nahrung, Kosmetik und Co. oder Umweltgifte können den Hormonhaushalt ebenfalls durcheinanderbringen», fügt die Naturheilpraktikerin an.

Emotionaler oder starker körperlicher Stress, egal ob am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, können ebenfalls Auswirkungen auf den Hormonhaushalt haben.