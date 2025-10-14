Denn die Spinnentiere können schwere Krankheiten wie Lyme-Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Sie lauern meist auf Büschen, Hecken und Sträuchern oder im hohen Gras, aber natürlich auch im Herbstlaub. Die Gefahr, von einer Zecke befallen zu werden, besteht überall in der Natur, auch im eigenen Garten. Bis etwa Mitte November ist es noch warm genug für die Tiere, um aktiv zu sein. Wie schützt man sich am besten vor den Blutsaugern und was ist zu tun, wenn man doch gebissen wurde?