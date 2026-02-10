Entweder man gehört dazu – oder nicht. Wir sprechen von der Nächtlichen-Frischluft-Fraktion. Ist man dabei, müssen kurz vor dem Lichterlöschen die Fenster weit aufgerissen werden. Erst wenn sich die kalte Luft auf die Nasenspitze legt, kann eingeschlafen werden. Ein Problem? Warum auch: schliesslich wurde uns von klein auf eingetrichtert, dass wir frische Luft brauchen. So viel wie möglich. Stimmt ja – eigentlich. In der Nacht verhält sich bekanntlich einiges anders.