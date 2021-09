Superfood? Diese Lebensmittel sind überbewertet

In Ihrem Buch schreiben Sie: «Rein gesundheitlich gesehen müssten wir mehrfach am Tag in Bohnen und Co. baden. Gesünderes Anti-Aging-Essen gibts nämlich nicht.» Welche Nahrungsmittel helfen bei Anti-Aging und wieso?

Unter Anti-Aging-Nahrungsmitteln versteht man Naturalien, die viele sekundäre Pflanzenwirkstoffe enthalten. Wir kennen circa 5.000 bis 10.000 sekundäre Pflanzenwirkstoffe in unseren Nahrungsmitteln. Sie haben den grossen Vorteil, dass sie antioxidativ wirken und sich damit um die schädlichen freien Radikalen in unserem Körper kümmern. Sie können zudem entzündungshemmend sein, der Arteriosklerose entgegenwirken und sie schützen uns zum Beispiel vor kognitiven Erkrankungen wie Alzheimer oder Demenz. Hier empfehle ich vor allem alle Kohlsorten, Hülsenfrüchte und Nüsse.