Dünnes Haar

Abdrücke vom Haargummi und eine platte Frisur: es ist definitiv kein Kinderspiel mit so dünnen Fäden am Kopf. Sie werden schnell fettig und benötigen Fingerspitzengefühl beim Styling. Deswegen empfehlen wir für diesen Haartyp die morgendliche Dusche. Dadurch fühlt sich die Mähne den ganzen Tag frisch und gepflegt an. Zudem bleibt sie so tagsüber schön voluminös und wird nicht wieder komplett flach. Waschen wir die Haare am Abend und gehen mit einem nassen Kopf schlafen, kann das sehr schädlich sein, da unsere Mähne dann besonders anfällig für Bruchschäden ist. Zudem wälzen wir uns in der Nacht ständig hin und her, was schnell zu Knoten führen kann. Wer ein Morgenmuffel ist, möchte nicht noch unnötige Zeit vor dem Spiegel damit verschwenden, ein Vogelnest zu entwirren. Aber Achtung: die Dünnhaarigen unter uns sollten sich zwar am Morgen frisch machen, aber irgendwann kann es auch zu viel Pflege sein. Anstatt die Haare täglich zu waschen, bietet sich für jeden zweiten Tag ein gutes Trockenshampoo als Alternative für die Haarfrische und ein schönes Styling an.