1. Vitamin C:

Ariza-Hügin sagt: «Vitamin C ist ein natürliches Antihistamin, das den Histaminspiegel senkt und dadurch allergische Reaktionen mindert.» Man kann es einerseits in die Ernährung integrieren, indem man über den Tag verteilt verschiedene Portionen Gemüse und Früchte isst. Für Personen, die Kapseln oder Pulver bevorzugen, empfiehlt die Expertin das «Vitamin C retard» von Burgerstein. «Anders als viele Nahrungsergänzungsmittel, bei denen das Vitamin C direkt über den Urin wieder ausgeschieden wird, geben diese Kapseln über zwölf Stunden kontinuierlich Vitamin C ab.» Die Dosis von einem Gramm Vitamin C pro Tag sei ideal zur Vorbeugung von Heuschnupfen. Verspürt man während der Pollensaison leichte Symptome, kann man die Dosis auf zwei Gramm pro Tag erhöhen.