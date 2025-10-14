Die Behandlung

«Frauen, die unter 40 Jahren in die Wechseljahre kommen, benötigen eine Hormonersatztherapie», erklärt Dr. Katrin Schaudig. Grund dafür ist vor allem das Osteoporose-Risiko, das bei sinkendem Östrogen-Spiegel steigt und frühzeitig zu Schäden bei Knochen und Gefässen führen kann. Eine solche Hormontherapie wird in der Regel bis etwa zum 50. Lebensjahr fortgeführt – also bis zu dem Alter, in dem Frau üblicherweise in die Menopause kommt.