Das rät der Experte

Okay, so richtig Schuld an dem Ganzen haben wir immerhin nicht. Haben wir uns aber eh schon fast gedacht. Viel wichtiger: Dürfen wir denn jetzt nach Lust und Laune reinhauen? Dr. William rät leider dazu, nicht gleich alles Fettige und Süsse, das wir in die Finger bekommen, zu verdrücken. Schade. Das kann nämlich lästige PMS-Symptome, wie einen unschönen Blähbauch oder Hautunreinheiten verstärken. Stattdessen sollten wir laut William lieber zu eisenhaltiger Nahrung greifen und mehr schlafen. Beides zügelt den Appetit und gibt uns die Kraft, die wir während unserer Periode benötigen.