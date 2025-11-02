Warum Entzündungen die Haut belasten

Unser Körper lässt sich normalerweise nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Meistens findet er einen Weg, sich selbst zu heilen – leise und effizient, ohne dass wir etwas davon mitbekommen. Wenn wir aber in besonders hektischen Zeiten ständig gestresst sind, besteht die Gefahr, dass der Körper ins Schleudern gerät und seine Heilungsprozesse nicht mehr so reibungslos funktionieren. Angst, schlechte Ernährung, Umweltverschmutzung und UV-Belastung führen dazu, dass der Körper aus dem Gleichgewicht gerät und in einer sogenannten chronischen Entzündung (engl.: Inflammation) stecken bleibt, die unter anderem die Hautalterung beschleunigt. Barbara Close, die Gründerin der ganzheitlichen Hautpflege von Naturopathica erklärt: