Warum Filterkaffee ein Kultgetränk ist

Biomarker liefern den Beweis

Für die Studie wurden Plasmaproben von kaffeetrinkenden Probanden analysiert. «Wir haben bestimmte Moleküle – sogenannte Biomarker – in dem Blut der Probanden identifiziert, die auf den Konsum von verschiedenen Kaffeesorten hinweisen. Diese Biomarker werden herangezogen, um bei der Analyse das Risiko von Diabetes-Typ-2 zu kalkulieren», sagt Rikard Landberg, Professor für Food Science in Chalmers. «Unsere Ergebnisse zeigen klar, dass Filterkaffee einen positiven Effekt hat, wenn es darum geht, das Risiko von Diabetes-Typ-2 zu senken. Gekochter Kaffee hat diesen Effekt nicht.»