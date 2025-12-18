Warum ist Grüntee so gesund?

Wie gerne wir was im Küchenschrank hätten, das all unsere Problemchen auf einmal lösen kann. Ein paar Blätter mit heissem Wasser übergiessen und dann: Schwaches Immunsystem? Bitte was? Akne? Nicht mit uns. Stress? Ein Fremdwort. Schön wärs …

Es scheint, als gäbe es diesen Zaubertrank tatsächlich. Grüner Tee lautet das Stichwort, denn der greift uns quasi in allen Lebenslagen unter die schwachen Arme. Also Kaffee öfter mal ablehnen, denn aus diesen sieben Gründen solltet ihr nie mehr Nein zur #Teatime sagen.