Katzen reduzieren Stress

Die herzigen Geräusche der Katze wirken nicht nur heilend, sie entspannen mindestens gleichermassen. Auch das Streicheln des Haustiers wirkt beruhigend und senkt sogar Puls und Blutdruck. Das Minnesota Stroke Institute fand heraus, dass wir dadurch weniger schnell an Herz-Kreislauf-Problemen leiden. Durch das Schmusen schüttet unser Körper ausserdem vermehrt von dem glücklich machenden Hormon Serotonin aus. Das regelt den Tag-Nacht-Rhythmus und unseren Gemütszustand. In Anwesenheit einer Katze sind wir also wacher, entspannter, zufriedener und dauerhaft gesünder. Gehts besser?