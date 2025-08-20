Wer an Salzwasser denkt, der schweift gedanklich wohl sofort in die letzten Ferien am Traumstrand ab. Puh, und sonst? Naja, kommt man halt eher nicht so oft damit in Berührung. Schade eigentlich, denn auch ausserhalb der Ferien ist das flüssige Gemisch ganz schön gut für Gesundheit, Seele und Schönheit. Wir zeigen euch, wieso sich nicht nur Verliebte ab und zu mal das Wasser versalzen sollten.
Salzwasser…
… gleicht den Elektrolythaushalt aus
Zwei, drei Schlucke Salzwasser zu trinken klingt vielleicht eklig, ist aber ganz schön effektiv. Besonders nach einem schweisstreibenden Workout oder einem Magen-Darm-Infekt bringen wir so den Elektrolythaushalt schnell wieder ins Gleichgewicht. Mehr sollten wir von dem salzigen Wasser dann aber wirklich nicht trinken, das wiederum fördert nämlich die Dehydrierung.
… tötet Bakterien ab
Aften, raue Stellen oder einen fiesen Geschmack im Mund? Ja, auch da hilft Salzwasser. Statt es zu trinken gurgeln wir es in diesem Fall lieber einige Minuten im Mundinnenraum und spucken es anschliessen wieder aus. Bakterien werden durch das Natrium-Wasser-Gemisch abgetötet und bereits entstandene Entzündungen heilen ab.
… macht federleicht
Nach dem Baden im Meer fühlen wir uns in der Regel total leicht und entspannt. Um sich die totale Entspannung nach Hause zu holen, könnt ihr euch ein Bad mit Bittersalz einlassen. Das entspannt eure Muskeln, betäubt Schmerzen wie Muskelkater und wirkt entzündungshemmend.
… verbessert das Hautbild
Salz im Wasser lässt uns nicht nur relaxen, es macht uns auch schön. Baut ihr beispielsweise Meersalz in eure Cleansing-Routine ein, zeigt sich eure Haut schon bald frei von abgestorbenen Hautschüppchen, glänzend und babyweich.