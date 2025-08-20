Wer an Salzwasser denkt, der schweift gedanklich wohl sofort in die letzten Ferien am Traumstrand ab. Puh, und sonst? Naja, kommt man halt eher nicht so oft damit in Berührung. Schade eigentlich, denn auch ausserhalb der Ferien ist das flüssige Gemisch ganz schön gut für Gesundheit, Seele und Schönheit. Wir zeigen euch, wieso sich nicht nur Verliebte ab und zu mal das Wasser versalzen sollten.