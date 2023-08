Für die Ferienplanung ist es wichtig, zu überlegen, was einem wirklich wichtig ist und was man in dieser Zeit braucht. So lässt sich vermeiden, dass die erneut mit zu vielen Terminen und Sightseeing-Touren überfüllt sind. Es ist auch wichtig, die Erwartungen an die Ferien nicht zu hoch anzusetzen, um zusätzlichen Stress zu vermeiden.