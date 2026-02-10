Rettet die Zimmerpflanzen vor der Heizungsluft

Apropos Pflanzen: Für Zimmerpflanzen ist der Winter die reinste Hölle. Während die Fussbodenheizung uns gemütlich warm hält, wirkt sie für Pflanzen eher wie ein Grill: Die Hitze von unten trocknet sie aus und raubt ihnen die Luft. Am besten stellt ihr euer Grünzeug deshalb auf einen Fenstersims, damit sie nicht direkt am Boden kauern und sie bei Gelegenheit auch mal ein bisschen Sonnenschein abkriegen. Aber Achtung: Wenn unter dem Fenstersims ein Radiator lauert, wählt bitte einen anderen, erhöhten Platz.

Was eigentlich klar sein sollte: Vergesst das Giessen nicht! Das Wasser verdunstet auf den Grünlingen durch ihre Blätter, sie reichern so die Luft mit Feuchtigkeit an und bieten uns damit einen natürlichen Luftbefeuchter.