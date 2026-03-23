Was macht Hair-Oiling mit dem Haar?

Einen frisch gewärmten, echten Masala Chai bekommt man nur auf den Strassen Indiens. Eine Ayurveda-Massage eigentlich auch. Aber der modernen Technik und Globalisierung sei dank, wird die rund 5'000 Jahre alte Heilkunst auch bei uns immer bekannter. Eine der heiligsten Praktiken heisst Shiroabhyanga, oder – etwas einfacher ausgedrückt – Hair Oiling. Dabei werden die Haare gepflegt und alte Hautschüppchen durch die Massage entfernt. Wieso das wichtig ist? Die Kopfhaut kann wieder besser atmen, die Blutzirkulation wird angeregt und die Haare sollen schneller wachsen. Bei einer regelmässigen Anwendung sorgt Hair Oiling deshalb für gesundes Haar und eine ausbalancierte Kopfhaut. Und nicht nur das: Den indischen Ayurveda-Experten zufolge soll die Massage von Schopf und Kopf das siebte Chakra – das Geist-Chakra – aktivieren und somit für Entspannung sorgen. Bei Stress wissen wir jetzt also, was zu tun ist!