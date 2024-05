Was muss wie oft im Badezimmer ersetzt werden?

Anfeuchten, Zahnpasta auf die Borsten drücken und ab in den Mund damit. Mindestens zweimal am Tag schrubben wir uns die Beisser rein, schäumen uns das Maul voll. Aus Hygienegründen. Aber wie hygienisch ist eigentlich die eigene Zahnbürste? Wie lange hat der Becher auf der Ablage im Badezimmer schon kein neues Putzinstrument mehr beherbergt? Fünf Tage, drei Wochen, vier Monate – was wäre denn zu lange? Dafür müssten wir 'zu lange' erstmal definieren. Das machen wir! Jetzt sofort. Für die Zahnbürste und alle anderen Dinge, von denen wir uns vielleicht der Keim- und Bakterienansammlung wegen trennen sollten, um keine Ekzeme oder andere Irritationen heraufzubeschwören. Denn auch, wenn wir die Tipps und Tricks der richtigen Reinigung beherrschen und die Existenz der Produkte etwas verlängern – irgendwann ist Schluss.