Darum reissen unsere Mundwinkel überhaupt ein

Um diesen Teufelskreis zu umgehen, wäre es natürlich am besten, die Wunden gar nicht erst entstehen zu lassen. Es drängt sich also die Frage auf: Wo kommen die fiesen Risse überhaupt her? Ursachen für dieses Phänomen gibt es so manche. Ähnlich wie spröde Lippen, können entzündete Mundwinkel durch heftige Temperaturschwankungen entstehen. Besonders jetzt, wenn es draussen 30-Grad-Plus hat, das Büro hingegen auf Eisschrank-Level runtergekühlt ist, sind die Lippen besonders anfällig für Trockenheit. Die stark klimatisierten Räume sind auch schuld daran, dass wir uns derzeit schnell Erkältungen einfangen. Die verstopfte Nase führt dazu, dass wir nachts durch den Mund atmen müssen und vermehrt Speichel ausfliesst – der die Haut trocken und brüchig macht.