Wein

Dass Rotwein unseren Mund optisch mit einem dunklen Schleier versieht, ist fast überflüssig zu erwähnen. Doch was die wenigsten wissen: Auch Weisswein färbt. Und geht dabei besonders schlimm an die Substanz. Bei exzessivem Genuss greift er tiefliegendes Kalzium an und sorgt so für eine langfristige und besonders hartnäckige Verfärbung.