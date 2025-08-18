Wie das kommt? Die Evolution ist schuld. Vor der Zeit des aufrechten Gangs bewegten sich unsere Vorfahren auf Händen und Füssen fort. Sonnenliegen gab es damals noch keine – deswegen war hauteigener Sonnenschutz, also das Melanin, das den Rest unseres Körpers im Sommer dunkel färbt, schlichtweg nicht nötig. Der sehr geringe Anteil des Stoffs ist bis heute erhalten geblieben (Gleiches gilt übrigens auch für die Innenseiten der Arme). Das heisst: Wir können hier zwar nicht bräunen – dafür aber sehr wohl verbrennen. Eincremen also auf keinen Fall vergessen!