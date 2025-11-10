Wie Gewichtsdecken uns Entspannung schenken

Tiefschlaf ist wichtig für unsere psychische Gesundheit

In erster Linie sollen die beschwerten Decken uns dabei helfen, in Ruhe durchzuschlafen. Klingt jetzt vielleicht erstmal nicht ganz so lebensnotwendig, dass man dazu eine spezielle Decke braucht. Schauen wir uns aber einmal die Liste der psychischen Probleme an, die aus chronischer Schlaflosigkeit resultieren, wird schnell klar, wie wichtig die erholsamen Stunden in der Nacht sind. Angstzustände, Stress und Depressionen sind nur drei der zahlreichen verheerenden Folgen von Insomina. Also genau der Schlaflosigkeit, mit der auch Model Kendall Jenner in der Vergangenheit Bekanntschaft machen musste.