Wie kommt es während der Periode zum Blähbauch?

Aber auch das Gelbkörperhormon Progesteron trägt zum luftigen Leiden bei. Dessen Produktion steigt in der zweiten Zyklushälfte – also vor der Periode – ebenfalls an. Das entspannt zwar unsere Muskeln, reduziert dadurch aber gleichzeitig die Bewegung im Magen-Darm-Trakt. Die Folge? Wir verdauen langsamer und der Gasanteil in den entsprechenden Organen steigt.