Wie wichtig sind Routinen?

Wie eine Tätigkeit zur Routine wird

Bis aus einer Tätigkeit allerdings eine Routine wird, brauchts am Anfang ein wenig Durchhaltewillen. Vielleicht sogar etwas länger, als die allgemein besagten 21 Tage. Das University College in London veröffentlichte eine Studie, die besagt, dass sogar 66 Tage nötig seien, um aus einer Sache, eine Gewohnheit zu schaffen.



So oder so: Routinen geben Halt. Und Halt könnten wir nach einem Jahr wie diesem gut gebrauchen. Also holt Stift und Papier, notiert euch eine Routine, wiederholt und wiederholt. Sorry für die Plattitüde, aber Übung macht bekanntlich den Meister. Oder die Meisterin.