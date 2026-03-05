Wie wird man Pickel am Rücken los?

Es ist schon ein bisschen ungerecht: Mal abgesehen davon, dass einige Bereiche unseres Rückens für unsere Hände nur schon physisch gesehen schwer zu erreichen sind, sitzen an den gleichen Stellen auch noch besonders viele Talgdrüsen. Wie unter unseren Achseln schwitzen wir am Rücken stärker, als an anderen Körperstellen. Und die in 99 Prozent der Zeit darüber liegenden Pullis, Shirts und Sweater machen es der Hitze schwer, zu entweichen. Ihr seht schon: Unreinheiten sind quasi vorprogrammiert – und dann soll man mit so einem Rücken auch noch irgendjemanden entzücken? Schwierig.