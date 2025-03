Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, heiss, kalt, mit oder ohne Milch und manchmal sogar mit Schuss – Kaffee ist Kult. Der Schweizer Klassiker ist nach wie vor der typische «Kaffi Crème». Mit ein bisschen Kaffirahm und einem Stückchen Zucker dazu. Aber Moment: Heutzutage achten wir sehr darauf, was wir zu uns nehmen und ernähren uns bewusst. Und so kommt es, dass wir mittlerweile auch den hundsgemeinen Kaffee mit Zucker hinterfragen. Wer sich für ein hippes Leben ohne entscheidet, hat ja im Grunde schon Recht: Hoher Konsum ist langfristig verantwortlich für Fettleibigkeit und Diabetes, weil der ständig schwankende Blutzuckerspiegel auf Dauer die Insulinproduktion überfordert. Weitere Folgen: schlechter Schlaf, häufige Kopfschmerzen, unregelmässige Verdauung und Völlegefühl. Aber lauert jedes Mal das Verderben oder zumindest ein kleiner «Fettmacher» in der Tasse, wenn wir ein süsses Käffeli geniessen wollen? Okay, let’s talk coffee.