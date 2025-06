Immer dieser tückische Rücken!

So oder so ähnlich beginnt es bei vielen. Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit: Laut dem aktuellen Rückenreport der Rheumaliga Schweiz leidet gut jede zweite Person in der Schweiz mehrmals pro Woche an Rückenschmerzen. Fast 90 Prozent der Bevölkerung haben mindestens einmal im Jahr Rückenschmerzen oder Verspannungen.