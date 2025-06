Ist Testosteron auch für Frauen ein Libido-Boost?

Glücklicherweise irrte die Natur – doch setzt die Menopause just in einem Moment im Leben ein, in dem die Fortpflanzung zwar erledigt scheint, Beziehungen doch noch ein Weilchen halten sollten. Reifen in den Eierstöcken keine Eizellen mehr, sinken nicht nur Östrogen- und Progesteronspiegel, auch die Produktion von Testosteron geht zurück. Denn ja, auch Frauen haben Testosteron im Körper. In ihrem Blut sogar tausendmal mehr als Östrogen. Gebildet wird es zu 50 Prozent in den Eierstöcken und der Nebenniere – und irgendwann ist es aufgebraucht.