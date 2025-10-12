Kann man Brustkrebs mit Hormonen bekämpfen?

2. Wann kommt die Behandlung zum Einsatz?

Die Antihormontherapie kommt in der Regel nach einer Operation zum Einsatz, um das Rückfallrisiko zu verringern, hin und wieder auch bei älteren Patientinnen, die nicht operiert werden können oder wollen. «Die beste Wirkung hat eine antihormonelle Therapie, wenn der Krebs zuvor operativ entfernt wurde», sagt Berclaz. Manche Patientinnen seien nach der Operation bereits geheilt. Aber: «Das Rückfallrisiko ist bei Patientinnen, die eine Antihormontherapie machen, zwischen 5 und 15 Prozent geringer.» Wie gut eine Patientin auf die Behandlung anspreche, wisse man im Voraus allerdings nicht. Während der Antihormontherapie, die fünf bis sieben Jahre dauert, nimmt man täglich eine Tablette.