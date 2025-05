Leidest du an Cherophobie?

In einem nächsten Schritt gelte es, in ruhigen Momenten die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was stärkt. Sich Fragen zu stellen wie beispielsweise: Was gibt es für glückliche Umstände in meinem Leben? Dankbarkeit sei eine kraftvolle Emotion. «Eine, die das Tor zu Gefühlen wie Freude oder eben Glück wieder öffnen kann.»