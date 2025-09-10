«Long Covid versaut einem das ganze Leben»

Chantal Britt, die Musikerin Lea Lu war durch Long Covid ein ganzes Jahr lang mehr oder weniger in ihrer Wohnung gefangen. Kommen so schwere Verläufe oft vor?

Man geht davon aus, dass die Krankheit bei etwa einem Drittel der schätzungsweise 450 000 Betroffenen in der Schweiz mittelschwer bis schwer verläuft. Lea Lu ist also bei Weitem kein Einzelfall. Es ist erstaunlich, dass sie sich nach so langer Zeit so gut erholt hat. Tendenziell sinken die Chancen, je länger die Symptome andauern. Es gibt Menschen, die haben wegen Long Covid seit über fünf Jahren ihr Zuhause nicht mehr verlassen.