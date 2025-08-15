10 Anzeichen, dass dir ein Mensch guttut

Lernen wir jemanden kennen, sei es platonisch oder romantisch, haben wir in der Regel die berühmte rosarote Brille auf. Leider vernebelt sie die Sicht auf das wirklich Wichtige: Tut uns die Person eigentlich gut? Oder bilden wir uns da eine Verbindung ein, die nicht auf Gegenseitigkeit beruht und im schlimmsten Fall sogar toxisch ist? Red Flags gibt es bei neuen Bekanntschaften einige.