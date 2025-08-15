10 Anzeichen, dass dir ein Mensch guttut

Lernen wir jemanden kennen, sei es platonisch oder romantisch, haben wir in der Regel die berühmte rosarote Brille auf. Leider vernebelt sie die Sicht auf das wirklich Wichtige: Tut uns die Person eigentlich gut? Oder bilden wir uns da eine Verbindung ein, die nicht auf Gegenseitigkeit beruht und im schlimmsten Fall sogar toxisch ist? Red Flags gibt es bei neuen Bekanntschaften einige.
Auf der anderen Seite gibt es aber genauso gut auch Signale, die zeigen, dass uns die (neue) Person im Leben bereichert. Statt immer uns immer aufs Negative zu konzentrieren, schauen wir uns jetzt also einfach mal auf die guten Dinge. Je mehr positive Anzeichen ihr abhaken könnt, desto gesünder ist die Beziehung.
Die Person motiviert euch, zu wachsen
Ob beruflich oder im Privatleben, die Beziehung fördert euer Streben nach Wachstum, ermutigt euch aus der Komfortzone auszubrechen und neue, für euch bessere Wege einzuschlagen.
Ihr könnt euch selbst sein
Ihr seid euer pures Selbst und müsst euch nicht verstellen? Gut! Schätzt euer Gegenüber eure Persönlichkeit? Perfekt. Unbedingt so weitermachen.
Euer Gegenüber unterstützt euch
«In guten wie in schlechten Zeiten» – nicht umsonst fällt diese Bedingung immer wieder bei der Eheschliessung. Die Partner*in oder Freund*in sollte es nicht nur versprechen, sondern auch in Wahrheit in jeder Lebenslage an eurer Seite stehen.
Ihr mögt die gleichen Dinge
Gegensätze ziehen sich an. Einen gemeinsamen Nenner sollte man trotzdem finden. Ihr treibt den selben Sport, geht beide gerne auf Konzerte oder kocht leidenschaftlich gerne? Gemeinsame Aktivitäten, an denen beide Spass haben, intensivieren die Verbindung.
Die Person bringt euch zum Lachen
Seid ihr zusammen, gehen die Mundwinkel regelmässig nach oben. Und sogar, wenn die Person nicht um euch ist, entwischt euch bei dem Gedanken an sie ab und an ein Lächeln.
Familie und Freund*innen geben ihren Segen
Die Familie und Freund*innen sagen bekanntlich viel über eine Person aus. Matchen sie mit dem neuen Mensch in eurem Leben, ist das ein sehr gutes Zeichen.
Ihr teilt die gleichen Werte
Sei es über politische Themen oder die eigene Zukunft, Zündstoff für Diskussionen gibt es eher selten. Gut. Die Moral der Geschichte: Gemeinsame Wertvorstellungen sind unabdingbar.
Die Person lässt dich nicht schlecht fühlen, wenn du beschäftigt bist
Ein voller Terminkalender bedeutet in der Regel Stress. Da kann man nicht noch jemanden gebrauchen, der einem die Hölle heiss macht. Stattdessen sollte die Beziehung helfen, diese Zeit angenehmer zu gestalten.
Die Kommunikation funktioniert
Dein Gegenüber gibt dir die Möglichkeit deine Gefühle, Wünsche und Erwartungen mitzuteilen. Er oder sie ist zudem selbst bereit, über die Dinge zu sprechen, die sie oder ihn beschäftigen.
Die Person akzeptiert Grenzen
Du fühlst dich mit etwas nicht wohl? Für das Gegenüber kein Problem. Sie oder er akzeptiert Grenzen und ist schnell für Kompromisse bereit.